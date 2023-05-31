Количество точек питания увеличат в Нижегородском кремле Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Количество точек питания увеличат в Нижегородском кремле. Об этом сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

Согласно информации, такое решение было принято в связи с увеличением туристического потока в Нижний Новгород.

Так, на Кремлевском бульваре около Георгиевской, Никольской и Ивановской башен появятся передвижные тележки с напитками и мороженым. Около Дмитриевской башни появится две тележки на Кремлевском бульваре и четыре - на территории Кремля.

Также точки продажи воды и мороженого будут организованы у детской площадки в Еловом сквере и около памятника Валерию Чкалову при спуске к Александровскому саду.

Кроме того, продолжает работу летняя веранда рядом с Еловым сквером. Между Кладовой и Никольской башнями откроются 16 павильонов с продукцией народных художественных промыслов.

Напомним, летом 2022 года количество торговых киосков в Нижегородском кремле было также увеличено вдвое.

Ранее сообщалось, что время работы Нижегородского кремля продлено до полуночи.