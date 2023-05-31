Выставка столичного фотографа Бориса Назаренко "Глубинка" открылась в Нижнем Новгороде в Русском музее фотографии.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в экспозиции - 30 черно-белых фотографий, которые сделаны в течение 20 лет в провинциальных городах: России: Ростове и Торжке, Касимове и Угличе, Зарайске и Юрьеве-Польском.
Стоит отметить, что многие фотографии демонстрируются впервые широкой публике.
Борис Назаренко работает в жанровой стрит-фотографии, которая отражает подлинную жизнь: времена года, города, люди. Фотозарисовки скалываются в общий портрет провинции.
Сам автор отметил, что его интересует реальная жизнь, "никакой постановки, никакого лукавства, ведь она во много раз интереснее и фантастичнее, чем любая выдумка"
Выставку можно посетить до 25 июня 2023 года.
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