Электронное голосование будет применяться на выборах в Нижегородской области в ЕДГ в 2023 году Политика

Электронное голосование будет применяться на выборах в Нижегородской области в ЕДГ в 2023 году

Электронное голосование будет применяться на выборах в Нижегородской области в ЕДГ в 2023 году, сообщила на заседании 7 июня глава ЦИК РФ Элла Памфилова, передает "НТА-Привожье".

Она добавила, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе будет применяться в 24 регионах.

Председатель ЦИК также выразила увлечённость, что каждый регион, где будет проводиться электронное голосование, подойдет к этому процессу "ответственно и все пройдет на высоком уровне".

Отметим, что в Приволжском федеральном округе ДЭГ пройдет также в Чувашии, а также частично в Пермском крае (семь кампаний) и Оренбургской области (одна кампания).

Ранее сообщалось, что выборы губернатора Нижегородской области пройдут 10 сентября. Соответствующее постановление внесено в Законодательное собрание региона.

Также напомним, что в сентябре пройдут выборы в Думу Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу №10.