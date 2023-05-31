Выборы губернатора Нижегородской области пройдут 10 сентября Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Выборы губернатора Нижегородской области пройдут 10 сентября. Соответствующее постановление внесено в Законодательное собрание региона.

Согласно информации, вопрос о назначении выборов будет рассмотрен на июньском заседании областного парламента.

Напомним, 26 сентября 2017 года Глеб Никитин был назначен врио главы Нижегородской области. В сентябре 2018 года после выборов он занял этот пост на постоянной основе.

Ранее Глеб Никитин заявил о желании продолжить работу в Нижегородской области.

Также напомним, что в сентябре пройдут выборы в Думу Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу №10.