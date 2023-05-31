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Выборы губернатора Нижегородской области пройдут 10 сентября. Соответствующее постановление внесено в Законодательное собрание региона.
Согласно информации, вопрос о назначении выборов будет рассмотрен на июньском заседании областного парламента.
Напомним, 26 сентября 2017 года Глеб Никитин был назначен врио главы Нижегородской области. В сентябре 2018 года после выборов он занял этот пост на постоянной основе.
Ранее Глеб Никитин заявил о желании продолжить работу в Нижегородской области.
Также напомним, что в сентябре пройдут выборы в Думу Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу №10.
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