Роспотребнадзор разрешил купаться на 21 пляже Нижегородской области Общество

Роспотребнадзор разрешил купаться на 21 пляже Нижегородской области

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области выдало 21 санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водных объектов в рекреационных целях, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Нижнем Новгороде по данным на 7 июня разрешено купаться:

Автозаводский район:

- озера парка культуры и отдыха II очереди по пр. Молодежный и ул. Смирнова

- озеро в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода.

Ленинский район:

- озеро Силикатное по пр. Ленина 19Б и пр. Ленина, 23.

Канавинский район:

- озеро Сортировочное ул. Архангельская и "Березовая Роща"

- озеро Больничное

- озеро Мещерское.

Сормовский район:

- озеро Лунское

- озеро Пестичное

- озеро Светлоярское на ул. Мокроусова и ул. Гаугеля.

Приокский район:

- Первое озеро Щелоковского хутора.

Советский район:

- Третье озеро Щелоковского хутора.

В Нижегородской области после проведенных исследований проб воды разрешения получили:

- озеро Юрасовское г.о.г. Бор

- озеро Верхнее г. Семенов

- пляж "Беленький песочек" на ул. Верхнепрудная и ул. М. Горького на Верхнем пруду г.о.г. Выкса

- р. Волга в г. Лысково.