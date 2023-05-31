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Роспотребнадзор разрешил купаться на 21 пляже Нижегородской области

07 июня 2023 16:35  [114] Общество
Роспотребнадзор разрешил купаться на 21 пляже Нижегородской области

Роспотребнадзор разрешил купаться на 21 пляже Нижегородской области

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области выдало 21 санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водных объектов в рекреационных целях, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Нижнем Новгороде по данным на 7 июня разрешено купаться:

Автозаводский район:
- озера парка культуры и отдыха II очереди по пр. Молодежный и ул. Смирнова
- озеро в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода.

Ленинский район:
- озеро Силикатное по пр. Ленина 19Б и пр. Ленина, 23.

Канавинский район:
- озеро Сортировочное ул. Архангельская и "Березовая Роща"
- озеро Больничное
- озеро Мещерское.

Сормовский район:
- озеро Лунское
- озеро Пестичное
- озеро Светлоярское на ул. Мокроусова и ул. Гаугеля.

Приокский район:
- Первое озеро Щелоковского хутора.

Советский район:
- Третье озеро Щелоковского хутора.

В Нижегородской области после проведенных исследований проб воды разрешения получили:
- озеро Юрасовское г.о.г. Бор
- озеро Верхнее г. Семенов
- пляж "Беленький песочек" на ул. Верхнепрудная и ул. М. Горького на Верхнем пруду г.о.г. Выкса
- р. Волга в г. Лысково.

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Теги:
Отдых пляжи Роспотребнадзор
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