Ценный исторический объект рядом с Домом Чардымова восстановят в Нижнем Новгороде

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Совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области одобрил выделение участка для восстановления ценного объекта исторической среды на улице Большой Печерской, рядом с Домом Чардымова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Напомним, сообщение о пожаре в доме Чардымова на улице Большой Печерской, 54 поступило днем 30 мая 2022 года. Огонь переметнулся и на примыкающее строение с литерой "А", которое является ОКН. Пожар был ликвидирован на площади в 510 кв.м.
В сентябре прилегающий к дому Чардымова дом Самгина на Большой Печёрской полностью разобрали.
Согласно информации, на месте двухэтажного дома планируется построить здание общественного назначения таких же объемных решений, а Дом Чардымова - реставрировать.
В настоящее время ведется разработка проекта для восстановления объектов, который будет согласован в соответствии с действующим законодательством по охране ОКН.
Ранее сообщалось, что проект реставрации ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде в ближайшее время пройдет госэкспертизу.
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