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Около 25 ДТП с участием электросамокатов произошло в Нижегородской области с начала года

08 июня 2023 10:05  [63] Общество

В Нижегородской области с начала года зарегистрировано 26 ДТП с участием электросамокатов, сообщается на сайте pravda-nn.ru.

В результате данных аварий травмы получили 14 человек.

С 1 марта 2023 года на водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности было составлено 42 протокола.

Почти половина нарушений была связана с передвижением на электросамокате по пешеходному переходу: по правилам ездить по нему нельзя.

Штраф за нарушение составил 800 рублей.

Напомним, что с 1 июня передвижение на электросамокатах запретили в нижегородском парке "Швейцария". Ранее мэрия Нижнего Новгорода и компании-операторы подписали соглашение о правилах использования электросамокатов.

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Теги:
ПДД самокат
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