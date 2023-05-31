Около 25 ДТП с участием электросамокатов произошло в Нижегородской области с начала года

В Нижегородской области с начала года зарегистрировано 26 ДТП с участием электросамокатов, сообщается на сайте pravda-nn.ru.
В результате данных аварий травмы получили 14 человек.
С 1 марта 2023 года на водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности было составлено 42 протокола.
Почти половина нарушений была связана с передвижением на электросамокате по пешеходному переходу: по правилам ездить по нему нельзя.
Штраф за нарушение составил 800 рублей.
Напомним, что с 1 июня передвижение на электросамокатах запретили в нижегородском парке "Швейцария". Ранее мэрия Нижнего Новгорода и компании-операторы подписали соглашение о правилах использования электросамокатов.
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