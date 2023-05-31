Спектакль-променад организуют в нижегородских "Заповедных кварталах" в эти выходные. Об этом сообщают организаторы.
Согласно информации, посетители 10-12 июня смогут погрузить в жизнь и быт XIX-XX вв, принять участие в усадебных играх и послушать личные истории на спектакле-променаде.
В частности, для семей с детьми будет организована прогулка "Что с Фанечкой было?", на которой участникам расскажут об известных личностях Студеного квартала и тайнах их жизни. Для самых юных (6+) пройдут "Усадебные игры" с необычными заданиями и соревнованиями в игровом формате.
Для взрослых пройдет прогулка в наушниках "17 скетчей о городе", на которой можно будет зайти во дворы исторического центра и узнать что-то новое о городе из рассказов современниц. На экскурсии-спектакле "Упоительные истории" ведущий Антон Шапко расскажет о жизни Нижнего Новгорода во время винной монополии начала XX века, развлечениях обеспеченных горожан.
С расписанием мероприятий можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что программы планетария им. Гречко пройдут в Манеже Нижегородского кремля 10 июня.
Также напомним, что показы спектакля "12" в постановке Никиты Михалкова пройдут в Нижнем Новгороде 23 и 24 июня.
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