Спектакль-променад организуют в нижегородских "Заповедных кварталах" в эти выходные Культура и отдых

Спектакль-променад организуют в нижегородских "Заповедных кварталах" в эти выходные. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, посетители 10-12 июня смогут погрузить в жизнь и быт XIX-XX вв, принять участие в усадебных играх и послушать личные истории на спектакле-променаде.

В частности, для семей с детьми будет организована прогулка "Что с Фанечкой было?", на которой участникам расскажут об известных личностях Студеного квартала и тайнах их жизни. Для самых юных (6+) пройдут "Усадебные игры" с необычными заданиями и соревнованиями в игровом формате.

Для взрослых пройдет прогулка в наушниках "17 скетчей о городе", на которой можно будет зайти во дворы исторического центра и узнать что-то новое о городе из рассказов современниц. На экскурсии-спектакле "Упоительные истории" ведущий Антон Шапко расскажет о жизни Нижнего Новгорода во время винной монополии начала XX века, развлечениях обеспеченных горожан.

С расписанием мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что программы планетария им. Гречко пройдут в Манеже Нижегородского кремля 10 июня.

Также напомним, что показы спектакля "12" в постановке Никиты Михалкова пройдут в Нижнем Новгороде 23 и 24 июня.

Фото: Заповедные кварталы