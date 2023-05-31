Десять образовательных учреждений Нижнего Новгорода получили гранты на обновление оборудования Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Десять образовательных учреждений Нижнего Новгорода получили гранты на обновление оборудования. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в 2023 году заявки на грантовый конкурс подали 21 организации, из которых 10 получили по 1 млн рублей.

Средства можно будет направить на материально-техническое обеспечение. Например, учреждения смогут купить электронные доски и стенды, тренажеры и обучающие симуляторы, компьютеры, 3D-принтеры, очки виртуальной реальности и другое.

Так, среди общеобразовательных учреждений гранты получили лицей №87, гимназии №2 и №50, школы №54, 48 и 176.

Среди детских садов победителями стали детсад №452, 441, 90. Также обновить оборудование сможет Центр детского творчества Автозаводского района.

Ранее сообщалось, что новое цифровое оборудование поставят в 120 школьных кабинетов Нижегородской области.

Также напомним, что десять нижегородских проектов получили гранты на 31,7 млн рублей в рамках первой волны "Команды креативных практик".