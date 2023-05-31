Охоту на чаек разрешили в Нижегородской области для борьбы с птичьим гриппом Общество

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Депутаты на внеочередном заседании Законодательного собрания региона внесли изменения в закон "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Нижегородской области".

Согласно информации, после консультации со специалистами было принято решение внести популяцию озерных чаек в состав охотничьих ресурсов. Это позволит оперативно ликвидировать очаг гриппа птиц в Шарангском районе.

Напомним, в мае птичий грипп был выявлен в биологическом материале, отобранной у дикой чайки в НООиР "Добровский пруд". В колонии, в которых был выявлен очаг заболевания, насчитывается не менее 500 чаек.

Из-за угрозы распространения птичьего в 11 деревнях была изъята домашняя птица.

"Отнесение озерной чайки к охотничьим ресурсам позволит регулировать численность этих птиц и оперативно принимать меры при установлении карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов инфекции. Это позволит снизить риски распространения заболевания на крупные птицеводческие предприятия", - сказал председатель комитета по экологии и природным Владислав Атмахов.