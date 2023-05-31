IT-специалисты внесли более 20 предложений для актуализации стратегии развития Нижегородской области Общество

Фото: АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области"

IT-специалисты внесли более 20 предложений для актуализации стратегии развития Нижегородской области в ход стратегической сессии "Территория цифрового лидерства". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие более 70 экспертов в сфере информационных технологий и цифровой экономики. Они обсудили вопросы привлечения ИТ-кадров в отрасль, достижения цифрового суверенитета и цифровизации социально значимых услуг.

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что регион занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга сразу по трем критериям: уровню развития индустрии разработки программного обеспечения объемам выпускаемого ПО и объемам экспорта услуг, связанных с информационно- коммуникационными технологиями. Общий объем поддержки индустрии составил 770 млн рублей.

Среди предложений прозвучали следующие: привлечь к подготовке школьных учителей специалистов предприятий-лидеров ИТ-индустрии, реализовать проект экспорта технологий из города в сельскую местность.

Также эксперты предложили организовать обмен лучшими практиками между муниципалитетами, применять принципы "простого русского языка" в онлайн-коммуникации, перевести государственные цифровые сервисы на платформенные решения.

Для привлечения кадров в цифровую сферу предлагается разработать региональную программу льгот, поддержки и подготовки педагогов в сфере ИТ в школах и средних специальных учебных заведениях, включить в работу по реализации проекта ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде подготовку на уровне среднего профессионального образования, разработать единый свод требований компетенций и квалификаций ИТ-специалистов.

Кроме того, на базе регионального министерства образования и науки предложено организовать образовательные курсы по IT, обеспечить российские предприятия отечественным программным обеспечением и оборудованием.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.