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Снаряд времен ВОВ обнаружили во время земляных работ в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области.
Согласно информации, в земле был обнаружен 122-мм снаряд времен Великой Отечественной войны со следами коррозии.
Взрывотехники Росгвардии вывезли боеприпас на безопасное расстояние и уничтожили.
В ведомстве подчеркнули, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы. Нельзя осматривать, трогать, поднимать и переносить находки.
Напомним, в 2022 году снаряды времен Великой Отечественной войны находили в Арзамасском районе, Володарске и Городецком районе.
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