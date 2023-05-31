Снаряд времен ВОВ обнаружили во время земляных работ в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области

Снаряд времен ВОВ обнаружили во время земляных работ в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Согласно информации, в земле был обнаружен 122-мм снаряд времен Великой Отечественной войны со следами коррозии.

Взрывотехники Росгвардии вывезли боеприпас на безопасное расстояние и уничтожили.

В ведомстве подчеркнули, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы. Нельзя осматривать, трогать, поднимать и переносить находки.

Напомним, в 2022 году снаряды времен Великой Отечественной войны находили в Арзамасском районе, Володарске и Городецком районе.