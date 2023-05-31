Лучшие дворники Нижнего Новгорода
Знакомство с экономическим потенциалом Сокольского района
Общественные обсуждения концепции развития парка им. 1 Мая
Выставка произведений русского авангарда в пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
08 июня 2023 16:16  [67] Нижегородская область вошла в топ-10 регионов РФ по лесовосстановлению
08 июня 2023 16:10  [71] Снаряд времен ВОВ обнаружили во время земляных работ в Дзержинске
08 июня 2023 15:34  [100] Более 74 млн рублей выделено на ремонт покрытия у школ и детсадов в Нижнем Новгороде
08 июня 2023 15:17  [143] IT-специалисты внесли более 20 предложений для актуализации стратегии развития Нижегородской области
08 июня 2023 13:55  [153] Более 67 млн рублей взыскивают с Павловского водоканала за загрязнение реки Каска
08 июня 2023 13:39  [132] Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в деревне Рогово Навашинского района
08 июня 2023 13:06  [156] Автомотопробег "Вперед, Россия!" пройдет в Нижнем Новгороде 12 июня
08 июня 2023 12:54  [218] Охоту на чаек разрешили в Нижегородской области для борьбы с птичьим гриппом
08 июня 2023 12:47  [157] Участник СВО из Арзамаса встретился с учащимися школы №6 в летнем лагере
08 июня 2023 12:02  [176] Более 20 сотрудников социальной службы наградили в Нижегородской области
Общество

Снаряд времен ВОВ обнаружили во время земляных работ в Дзержинске

08 июня 2023 16:10  [71] Общество

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области

Снаряд времен ВОВ обнаружили во время земляных работ в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Согласно информации, в земле был обнаружен 122-мм снаряд времен Великой Отечественной войны со следами коррозии.

Взрывотехники Росгвардии вывезли боеприпас на безопасное расстояние и уничтожили.

В ведомстве подчеркнули, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы. Нельзя осматривать, трогать, поднимать и переносить находки.

Напомним, в 2022 году снаряды времен Великой Отечественной войны находили в Арзамасском районе, Володарске и Городецком районе.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Росгвардия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph