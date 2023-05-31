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Первые лифты по масштабной программе замены начали работу в Нижнем Новгороде

08 июня 2023 17:42  [66] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первые лифты по масштабной программе замены начали работу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в домах, где проходит замена лифтов, также проводится ремонт, замена домофонов и установка видеонаблюдения в подъездах.

В доме №46 на улице Сергей Акимова качество выполненных работ по замене лифтов проверил замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов. В этом доме были также отремонтированы входные группы, прорабатывается вопрос установки индивидуального теплового пункта.

Сергей Морозов отметил, что благодаря такой масштабной программе подъезд становится не только удобным, но еще и безопасным.

Сейчас в Нижегородской области ведутся работы по установке 228 лифтов в 61 доме. 28 лифтов в пяти домах уже установлено, принято комиссией и введено в эксплуатацию. До 1 июля запланировано ввести в эксплуатацию 128 новых лифтов в 39 домах.

Напомним, пилотный проект по замене лифтов совместно с ДОМ.РФ был презентован в декабре 2022 года. В феврале этого года губернатор Глеб Никитин анонсировал, что в Нижегородской области произведут замену около 2,4 тысяч старых лифтов до 2025 года. В этом году планируется заменить 905 лифтов, установленных более 25 лет назад, а в 2024-м - порядка 1500. На это выделено более 8,5 млрд рублей

Перечень домов, где в 2023 году заменят лифты, размещён на сайте Фонда капитального ремонта.

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Теги:
ЖКХ капремонт
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