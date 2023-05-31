Работу общественного транспорта в центре Нижнего Новгорода продлят 12 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работу общественного транспорта в центре Нижнего Новгорода продлят в День России. Об этом сообщили в ГКУ НО "Центр развития транспортных систем".

Согласно информации, для отправления пассажиров с 22:00 на площади Свободы пройдет накопление общественного транспорта.

Так, с площади Свободы в направлении Сормовского и Московского районов будут отправляться автобусы маршрутов А-3, А-45, А-71, А-95, А-9; в направлении Автозаводского и Ленинского районов – А-40, А-64, А-68, А-58, А20; в направлении Приокского и Советского районов – А-1, А-41, А-61, А-62, А-45.

Отсюда же будут отправляться троллейбусы №№9, 13 и 17. С площади Горького будет отправляться троллейбус №31.

Отмечается, что транспорт будет отправляться по мере накопления пассажиров.

Кроме того, с 22:00 и до окончания работы метро поезда будут курсировать с интервалом 5 минут.

Напомним, участок площади Минина и Пожарского закрыт для транспорта 7-15 июня в связи с празднованием Дня России.

Также ранее была анонсирована масштабная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде.

Так, на площади Минина и Пожарского пройдут выступления Дмитрия Певцова и Пелагеи.