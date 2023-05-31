Почти 23 млн рублей выделено на благоустройство территории у Пакгаузов на Стрелке Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 23 млн рублей выделено на благоустройство территории у Пакгаузов на Стрелке. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, работы пройдут на участке от памятника Александру Невскому до входной группы Пакгаузов.

Здесь будет устроено новое покрытие, газоны и цветники, установлены новое освещение и малые архитектурные формы.

Также подрядчик высадит новые деревья и разобьет газоны.

Исполнитель работ будет определен 29 июня, а благоустройство должно завершиться к 1 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что почти 30 общественных пространств благоустроят летом 2023 года в Нижнем Новгороде по программе ФКГС.

Также напомним, что нижегородская Стрелка открылась после масштабного благоустройства в 2021 году.