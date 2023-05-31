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Почти 23 млн рублей выделено на благоустройство территории у Пакгаузов на Стрелке. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно информации, работы пройдут на участке от памятника Александру Невскому до входной группы Пакгаузов.
Здесь будет устроено новое покрытие, газоны и цветники, установлены новое освещение и малые архитектурные формы.
Также подрядчик высадит новые деревья и разобьет газоны.
Исполнитель работ будет определен 29 июня, а благоустройство должно завершиться к 1 сентября 2023 года.
Ранее сообщалось, что почти 30 общественных пространств благоустроят летом 2023 года в Нижнем Новгороде по программе ФКГС.
Также напомним, что нижегородская Стрелка открылась после масштабного благоустройства в 2021 году.
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