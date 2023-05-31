Движение транспорта у стадиона "Нижний Новгород" ограничат 11 и 12 июня Общество

Фото: ЦОДД

Движение транспорта у стадиона "Нижний Новгород" ограничат 11 и 12 июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

Так, с 00:01 до 18:00 11 июня для транспорта будет закрыт участок улицы Бетанкура от Волжской набережной на улицы Самаркандской.

Также с полуночи до 18:00 12 июня нельзя будет проехать по участку улицы Бетанкура от Волжской набережной до Мещерского бульвара.

Объезд будет организован по прилегающим дорогам.

Напомним, участок площади Минина и Пожарского закрыт для транспорта 7-15 июня в связи с празднованием Дня России.

Работа общественного транспорта в центре Нижнего Новгорода в День России будет продлена.