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Нижегородка Кристина Завиваева выиграла Первенство России по шахматам среди девочек до 11 лет

28 апреля 2023 19:31  [135] Спорт
Ангелина (слева) и Кристина (справа) Завиваевы

Ангелина (слева) и Кристина (справа) Завиваевы

Фото: департамент физкультуры и спорта Нижнего Новгорода

Нижегородская спортсменка Кристина Завиваева завоевала золотую медаль Первенства России по шахматам среди девочек до 11 лет. Об этом сообщили в департаменте спорта Нижнего Новгорода.

Напомним, турнир проходил с 13 по 27 апреля в Москве на площадке комплекса "Измайлово Альфа". В нём принимали участие юные шахматисты со всей страны. Соревнования проходили в разных возрастных категориях по нескольким спортивным дисциплинам: шахматная композиция, блиц, быстрые шахматы, классика.

В Первенство РФ 2023 года по шахматам среди девочек до 11 лет играли 49 спортсменок. По итогам турнира Кристина Завиваева (тренер Антон Яценко) стала лучшей и вошла в состав российской сборной для участия на Первенстве мира.

Напомним, ранее бронзовую медаль в этом турнире завоевала сестра-близнец Кристины - Ангелина Завиваева. Она заняла третье место в дисциплине "шахматная композиция" среди 375 соперников. Девочки занимаются в спортивной школе №9.

В прошлом году Кристина Завиваева стала вице-чемпионкой Европы по шахматам среди девочек до 10 лет.

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Теги:
Дети Чемпионат шахматы
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