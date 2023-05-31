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Спорт

Этап Кубка России по лыжероллерам пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 12 июня

09 июня 2023 16:32  [74] Спорт

Фото: Федерация лыжных гонок России

Этап Кубка России по лыжероллерам пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 12 июня. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, в соревнованиях примут участие около 300 спортсменов со всей России.

Трасса этапа проложена рядом со стадионом "Нижний Новгород". Соревновательный круг составит 2,5 км.

Спортсмены будут соревноваться в четырех группах: мужчины и женщины, юниоры и юниорки. В программу включены спринт на 200 метров и гонка с масс-старта на дистанции 15 и 20 км свободным стилем.

Напомним, движение транспорта у стадиона "Нижний Новгород" ограничат 11 и 12 июня.

Ранее сообщалось, что около 12 тысяч человек приняли участие в благотворительном полумарафоне "Беги, Герой" в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Лыжный спорт
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