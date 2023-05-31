Граффити с портретом Героя России Евгения Шнитникова появилось в Автозаводском районе Общество

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Граффити с портретом Героя России Евгения Шнитникова в рамках проекта "Арт-двор" появилось в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Согласно информации, арт-объект размещен неподалеку от школы №12, в которой учился Евгений Шнитников - Герой России, участник боевых действий в Чеченской Республике.

Проект "Арт-двор" в Нижегородской области реализуется НРО ВОД "Волонтеры Победы" совместно с министерством внутренней региональной и муниципальной политики региона.

В ходе церемонии открытия арт-объекта прозвучали композиции о любви к Родине, а ученики школы рассказали о подвиге Евгения Шнитникова и прочитали патриотические стихотворения.

"Для нас большая честь - в преддверии такого важного праздника, как День России, открыть арт-объект с изображением настоящего героя. Своим примером он показал, что значит быть истинным патриотом своей страны, доблестным защитником, который готов ценой своей жизни вступиться за Родину и соотечественников. Пусть этот мурал станет напоминанием о его подвиге для всех нижегородцев", - сказала руководитель нижегородских "Волонтеров Победы" Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что граффити с портретом участницы войны Евгении Нечаевой появилось на улице Льва Толстого в Нижнем Новгороде.