Нижегородский губернский оркестр выступил в Белоруссии на концерте в честь празднования Дня России Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский губернский оркестр в канун Дня России в Минске представил зрителям популярные произведения советских, российских и белорусских композиторов.

"Нижегородскую область и Республику Беларусь связывает многолетняя дружба и плодотворное сотрудничество в самых разнообразных сферах: промышленности, сельском хозяйстве, ИТ, образовании. Культура также является важным направлением нашего взаимодействия, поэтому культурные взаимообмены творческими коллективами стали доброй традицией, а Нижегородский губернский оркестр - своеобразным «послом культуры» нашего региона", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Для зрителей прозвучали наиболее популярные произведения из репертуара Нижегородского губернского оркестра, среди которых - "Моя Россия" В. Кубышко, "Белоруссия" А. Пахмутовой, "Нижегородская земля" А. Вайнберга и многие другие.

"Это не просто концерт Нижегородского губернского оркестра, это символ культурного сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь. Наше взаимодействие находится в самом своем расцвете, и мы не останавливаемся на достигнутом", - подчеркнула директор департамента внешних связей региона Ольга Гусева.

Концерт в честь празднования Дня России в Республике Беларусь собрал тысячи зрителей.

"Мы надеемся, что наше выступление впечатлило минчан и гостей республики, а также оставило добрые воспоминания. Мы всегда приезжаем в Беларусь с радостью. Здесь хорошая публика, поэтому оркестр выступает на подъеме", - рассказал руководитель коллектива Заслуженный артист России, Почетный гражданин Нижегородской области, профессор Евгений Петров.

Кроме того, в концерте приняли участие сенатор Российской Федерации Александр Вайнберг и нижегородский кавер-бэнд. Они исполнили песни "На западном фронте без перемен" и "Дайте вашим детям наши имена".

Ранее была анонсирована масштабная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде.

Так, на площади Минина и Пожарского пройдут выступления Дмитрия Певцова и Пелагеи.

Также муниципальные культурные учреждения Нижнего Новгорода в День России проведут более 100 мероприятий.