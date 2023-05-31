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Культура и отдых

Праздничные мероприятия ко Дню России будут транслироваться на нижегородских телеканалах

10 июня 2023 13:53  [78] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Праздничные мероприятия ко Дню России будут транслироваться на нижегородских телеканалах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Так, 12 июня в 17:55 на телеканалах "Нижний Новгород 24", "Волга", "ННТВ", а также на сайте РИА "Время Н" начнется трансляция с шествия "Парада национальностей".

Также в эфире покажут вечернюю музыкальную программу кавер-групп, флешмоб "Встанем", выступления коллективов международного этнофестиваля "Действие", Народного артиста России Дмитрия Певцова и группы "ПЕВЦОВ-ОРКЕСТР", группы "Пелагея".

В группе правительства Нижегородской области в соцсети "ВКонтакте" также будет вестись трансляция всех праздничных мероприятий с 12:00 до 22:00.

Ранее была анонсирована масштабная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде.

Так, на площади Минина и Пожарского пройдут выступления Дмитрия Певцова и Пелагеи.

Также муниципальные культурные учреждения Нижнего Новгорода в День России проведут более 100 мероприятий.

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Теги:
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