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Общество

"Автобан" в Навашине организовал для студентов экскурсию на стройку трассы М-12

10 июня 2023 17:14  [55] Общество

Фото: пресс-служба "Автобан"

"Автобан" в Навашине организовал для студентов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета факультетов "Автомобильные дороги" и "Строительство мостов и тоннелей" экскурсию на стройку трассы М-12. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, в экскурсии приняли участие 23 ученика, для которых была подготовлена разнообразная программа.

В начале ребята прошли инструктаж по охране труда и техники безопасности, записались в журнал и получили средства индивидуальной защиты. После этого участки проехали по основному ходу М-12 и посетили штаб" БТС-Мост".

Далее прошел экскурсионный обход строительной площадки, демонстрация вантовых канатов и креплений, доклады о ходе работ и применении новейших технологий строительства мостовых переходов, и подъем на пилон для желающих.

В завершение прошел семинар-презентация в штабе строительства, в ходе которого были выслушаны доклады о выполнении строительно-монтажных работ на 4 этапе М-12.

Отзывы от петербуржцев – как студентов, так и преподавателей – получены самые лестные, а за организацию экскурсий руководители вуза благодарят Росавтодор и холдинг "Автобан".

Ранее "Автобан" организовал экскурсию на стройку М-12 для студентов Перевозского строительного колледжа.

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Теги:
М-12
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