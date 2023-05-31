Более 50 тыс. лент в цветах российского флага раздадут нижегородцам Общество

Более 50 тыс. лент в цветах российского флага раздадут нижегородцам

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Более 50 тыс. лент в цветах российского флага раздадут нижегородцам. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Накануне Дня России был дан старт ежегодной акции "Российский триколор" по раздаче лент в цветах флага на центральных улицах и площадях Нижнего Новгорода, а также во всех муниципалитетах региона. Всего планируется раздать более 50 тыс. лент.

Центральной точкой в Нижнем Новгороде стала Театральная площадь. В ходе акции добровольцы рассказывали жителям об истории праздника и значении цветов российского флага. 12 июня ленточки можно будет получить на всех праздничных мероприятиях, посвященных Дню России.

"Раздача лент-триколор – это символ Дня России, событие, уже ставшее традиционным для нижегородцев. Нередко жители и гости города сами подходят за лентами и сразу же их надевают. Действительно в такие моменты особенно испытываешь гордость и радость! А главное – наше подрастающее поколение узнает о самом празднике и об истории нашей страны, ведь на протяжении многих лет ленточка - символ неразрывной связи граждан со своей страной, патриотизма и любви к Родине", - отметила руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

По данным организаторов, ленточки российского триколора также переданы в школы, культурные и социальные учреждения Нижнего Новгорода и области. Кроме того, в рамках акции пройдут мастер-классы по изготовлению броши из ленты-триколор.