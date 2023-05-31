Электросамокаты запретили в парке "Швейцария"
Летний режим работы парка "Швейцария"
Мероприятия Центра ЗОЖ "Планета здоровья" в июне
Выставка произведений русского авангарда в пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
13 июня 2023 11:23  [11] Новые автобусные маршруты введут в Кстовском районе
13 июня 2023 10:58  [70] Телефон Соцфонда по Нижегородской области временно не работает по техническим причинам
13 июня 2023 10:52  [82] Лестницы, скамейки и тротуары восстанавливают в районах Нижнего Новгорода по обращениям жителей города
13 июня 2023 10:27  [98] "Теплоэнерго" проведет гидравлические испытания четвертой очереди тепловых сетей от Нагорной теплоцентрали 13 июня
13 июня 2023 10:07  [104] Чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников в Нижегородской области сохранится до 19 июня
13 июня 2023 09:42  [162] Нижегородцы пронесли 100-метровый флаг в День России о главной улице города
13 июня 2023 09:16  [163] Летнее тепло до +26° вернется в Нижегородскую область на этой неделе
12 июня 2023 17:43  [300] Дмитрий Певцов: "Очень важно именно сейчас работать с молодежью"
12 июня 2023 17:35  [288] Глеб Никитин поблагодарил участвовавших в возвращении нижегородского военнослужащего из плена
12 июня 2023 17:04  [268] Валерий Баринов: "Мы рождаемся с любовью к Родине"
Общество

Лестницы, скамейки и тротуары восстанавливают в районах Нижнего Новгорода по обращениям жителей города

13 июня 2023 10:52  [82] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Лестницы, скамейки и тротуары восстанавливают в районах Нижнего Новгорода по обращениям жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, на проспекте Ленина у домов № 79, 81, 85, 87 и 91 было восстановлено уличное освещение, которые не работало несколько недель.

Глава Ленинского района Александр Кулагин рассказал, что при возникновении подобной проблемы необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу МП "Инженерные сети" по номеру телефона 421-58-71, в администрацию района по телефону 258-07-50 или через соцсети.

В Сормовском районе на средства гранта за третье место в конкурсе на самый благоустроенный населенный пункт Нижегородской области отремонтировали тротуар у детского сада № 364 на ул. Энгельса.

После обращения жителей также приводится в порядок лестница у дома №3 по улице Володарского. Сейчас идет ремонт бетонных ступеней, после чего пройдет покраска перил. 

Также в сквере "Звезда" в Советском районе отремонтировали скамейки и стол, ранее сломанные вандалами.

Ранее сообщалось, что антивандальные теневые навесы, диваны и урны установили в парках Нижнего Новгорода.

Также напомним, что арт-объект восстановили в нижегородском сквере на Невской Дубраве.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph