Лестницы, скамейки и тротуары восстанавливают в районах Нижнего Новгорода по обращениям жителей города Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Лестницы, скамейки и тротуары восстанавливают в районах Нижнего Новгорода по обращениям жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, на проспекте Ленина у домов № 79, 81, 85, 87 и 91 было восстановлено уличное освещение, которые не работало несколько недель.

Глава Ленинского района Александр Кулагин рассказал, что при возникновении подобной проблемы необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу МП "Инженерные сети" по номеру телефона 421-58-71, в администрацию района по телефону 258-07-50 или через соцсети.

В Сормовском районе на средства гранта за третье место в конкурсе на самый благоустроенный населенный пункт Нижегородской области отремонтировали тротуар у детского сада № 364 на ул. Энгельса.

После обращения жителей также приводится в порядок лестница у дома №3 по улице Володарского. Сейчас идет ремонт бетонных ступеней, после чего пройдет покраска перил.

Также в сквере "Звезда" в Советском районе отремонтировали скамейки и стол, ранее сломанные вандалами.

Ранее сообщалось, что антивандальные теневые навесы, диваны и урны установили в парках Нижнего Новгорода.

Также напомним, что арт-объект восстановили в нижегородском сквере на Невской Дубраве.