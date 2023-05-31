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Новые автобусные маршруты введут в Кстовском районе. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, в деревне Прокошево Кстовского района прошло общественное обсуждение проекта расписания новых маршрутов.
Так, новые автобусы будут следовать через село Запрудное до населенных пунктов Прокошево, Ляписи, Толмачево.
Также маршруты №104 и №104А будут курсировать до сел Слободское и Выездное.
Местные жители в ходе обсуждений внесли ряд предложений и замечаний, которые будут учтены к открытию новых маршрутов.
Ранее сообщалось, что региональный стандарт транспортного обслуживания вводится в Нижегородской области с 2024 года.
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