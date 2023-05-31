Новые автобусные маршруты введут в Кстовском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новые автобусные маршруты введут в Кстовском районе. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, в деревне Прокошево Кстовского района прошло общественное обсуждение проекта расписания новых маршрутов.

Так, новые автобусы будут следовать через село Запрудное до населенных пунктов Прокошево, Ляписи, Толмачево.

Также маршруты №104 и №104А будут курсировать до сел Слободское и Выездное.

Местные жители в ходе обсуждений внесли ряд предложений и замечаний, которые будут учтены к открытию новых маршрутов.

Ранее сообщалось, что региональный стандарт транспортного обслуживания вводится в Нижегородской области с 2024 года.