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Общество

Новые автобусные маршруты введут в Кстовском районе

13 июня 2023 11:23  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новые автобусные маршруты введут в Кстовском районе. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, в деревне Прокошево Кстовского района прошло общественное обсуждение проекта расписания новых маршрутов.

Так, новые автобусы будут следовать через село Запрудное до населенных пунктов Прокошево, Ляписи, Толмачево.

Также маршруты №104 и №104А будут курсировать до сел Слободское и Выездное.

Местные жители в ходе обсуждений внесли ряд предложений и замечаний, которые будут учтены к открытию новых маршрутов.

Ранее сообщалось, что региональный стандарт транспортного обслуживания вводится в Нижегородской области с 2024 года.

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Теги:
Кстовский район Общественный транспорт
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