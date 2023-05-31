Разработка стартового котлована началась на стройплощадке станции метро "Сенная" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Разработка стартового котлована началась на стройплощадке станции метро "Сенная" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, эти работы будут вестись поярусно с установкой специальной системы крепления. Всего будет изъято около 55 тысяч кубометров земли.

После завершения обустройства котлована будет смонтирован тоннелепроходческий щит, который начнет движение в сторону станции "Площадь Свободы".

Планируется, что щит будет перевезен на стройплощадку для сборки через 2-3 недели. Запущен он будет в октябре-ноябре 2023 года.

Также на данный момент буросекущие сваи на стройплощадке в районе площади Сенной залиты на 80%.

Напомним, котлован для строительство метро на улице Горького начали копать в январе.

Ранее сообщалось, что новую временную дорогу открыли в районе стройплощадки станции метро "Сенная".