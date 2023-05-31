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Разработка стартового котлована началась на стройплощадке станции метро "Сенная" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".
Согласно информации, эти работы будут вестись поярусно с установкой специальной системы крепления. Всего будет изъято около 55 тысяч кубометров земли.
После завершения обустройства котлована будет смонтирован тоннелепроходческий щит, который начнет движение в сторону станции "Площадь Свободы".
Планируется, что щит будет перевезен на стройплощадку для сборки через 2-3 недели. Запущен он будет в октябре-ноябре 2023 года.
Также на данный момент буросекущие сваи на стройплощадке в районе площади Сенной залиты на 80%.
Напомним, котлован для строительство метро на улице Горького начали копать в январе.
Ранее сообщалось, что новую временную дорогу открыли в районе стройплощадки станции метро "Сенная".
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