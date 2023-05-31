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Новую временную дорогу открыли в районе стройплощадки станции метро "Сенная". Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".
Согласно информации, пр дороге можно проехать от Печерского съезда до канатной дороги, мечети и жилых домов.
На ней было уложено асфальтовое покрытие. Также было смонтировано освещение и тротуар для пешеходов.
Ранее сообщалось, что трех совят обнаружили на стройплощадке станции метро "Сенная" в Нижнем Новгороде.
Также напомним, что стройплощадка станции метро "Площадь Сенная" будет расширена до участка улицы Родионова.
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