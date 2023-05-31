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Общество

Около 30 наград вручили медикам Нижегородской области в преддверии Дня медицинского работника

13 июня 2023 17:52  [261] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Около 30 наград вручили медикам Нижегородской области в преддверии Дня медицинского работника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, специалисты получили награды от правительства Нижегородской области, Законодательного собрания и Нижегородской епархии.

Личные награды получили медработники, проявившие себя в день покушения на Захара Прилепина. Это Наталья Волкова из Борской ЦРБ, Виктор Селивёрстов из Центра медицины катастроф, Александр Голенков и Александра Окулова из больницы им. Семашко.

"Даже для таких опытных специалистов оказание помощи Захару после теракта - работа сложная, но каждый из них говорит об этом скромно и буднично: "Делали то, что должны были", - написал Глеб Никитин.

Также были отмечены медики, помогавшие жителям новых регионов.

Ранее сообщалось, что полицейских, задержавших подозреваемого в покушении на Захара Прилепина, наградили в Семеновском районе.

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Теги:
Здравоохранение Награждение
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