Александр Соколов, Дмитрий Воеводин - в верхнем ряду
Фото:
Полицейских, задержавших подозреваемого в покушении на Захара Прилепина, наградили в Семеновском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, что машину сопредседателя партии "Справедливая Россия" 6 мая взорвали в Нижегородской области.
Захар Прилепин в результате покушения получил травмы и был госпитализирован. Сопровождавший его водитель и личный охранник Александр Шубин погиб.
Согласно информации, награды от правительства Нижегородской области получили Александр Соколов, Дмитрий Воеводин и Екатерина Сироткина.
"Спасибо за оперативную и слаженную работу!" - написал Глеб Никитин.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+