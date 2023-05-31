Полицейских, задержавших подозреваемого в покушении на Захара Прилепина, наградили в Семеновском районе Общество

Александр Соколов, Дмитрий Воеводин - в верхнем ряду Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Полицейских, задержавших подозреваемого в покушении на Захара Прилепина, наградили в Семеновском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что машину сопредседателя партии "Справедливая Россия" 6 мая взорвали в Нижегородской области.

Захар Прилепин в результате покушения получил травмы и был госпитализирован. Сопровождавший его водитель и личный охранник Александр Шубин погиб.

Согласно информации, награды от правительства Нижегородской области получили Александр Соколов, Дмитрий Воеводин и Екатерина Сироткина.

"Спасибо за оперативную и слаженную работу!" - написал Глеб Никитин.