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Онлайн-платформу для восстановления после коронавируса запустили в России. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно информации, на платформе послевыписки.рф для переболевших COVID-19 размещены видеолекции и практикумы.
Пользователи могут заполнить анкету с указанием своих симптомов постковидного синдрома и получить затем персонализированные рекомендации от различных экспертов.
Также на сайте размещены полезные материалы, памятки для самодиагностики и ответы на часто задаваемые вопросы.
Ранее доктор биологических наук объяснил снижение смертности от коронавируса.
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