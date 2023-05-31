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Общество

Онлайн-платформу для восстановления после коронавируса запустили в России

13 июня 2023 18:25  [107] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Онлайн-платформу для восстановления после коронавируса запустили в России. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, на платформе послевыписки.рф для переболевших COVID-19 размещены видеолекции и практикумы.

Пользователи могут заполнить анкету с указанием своих симптомов постковидного синдрома и получить затем персонализированные рекомендации от различных экспертов.

Также на сайте размещены полезные материалы, памятки для самодиагностики и ответы на часто задаваемые вопросы.

Ранее доктор биологических наук объяснил снижение смертности от коронавируса.

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Теги:
Коронавирус Медицина и здоровье
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