Онлайн-платформу для восстановления после коронавируса запустили в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Онлайн-платформу для восстановления после коронавируса запустили в России. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, на платформе послевыписки.рф для переболевших COVID-19 размещены видеолекции и практикумы.

Пользователи могут заполнить анкету с указанием своих симптомов постковидного синдрома и получить затем персонализированные рекомендации от различных экспертов.

Также на сайте размещены полезные материалы, памятки для самодиагностики и ответы на часто задаваемые вопросы.

Ранее доктор биологических наук объяснил снижение смертности от коронавируса.