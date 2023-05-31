Доктор биологических наук объяснил снижение смертности от коронавируса Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с телеканалом "360" объяснил объяснил снижение смертности от коронавируса.

Согласна данным Всемирной организации здравоохранения, за последний месяц смертность от COVID-19 сократилась почти в полтора раза.

По словам Алексея Аграновского, это обусловлено распространением штаммов группы "омикрон", которые характеризуются малой патогенностью.

При этом данный штамм очень заразен. Количество людей, которые переболели инфекцией в легкой форме, увеличилось во всех странах.

"Если вдруг новый штамм так изменится, что белок шипа у него не станет нейтрализоваться антителами предыдущего варианта, то может произойти подъем [смертности]. Но я не думаю, что будет что-то настолько же серьезное, как в начале пандемии", — сказал профессор.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области в период с 29 мая по 4 июня было выявлено 112 случаев заражения COVID-19. Погибших нет.

Напомним, в апреле вакцинация от коронавируса в регионе перестала быть обязательной.