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Общество

Почти 24 тысячи человек получили медпомощь в нижегородских "Поездах здоровья" в 2023 году

14 июня 2023 10:01  [77] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 24 тысячи человек получили медпомощь в нижегородских "Поездах здоровья" в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, с начала года специалисты мобильных комплексов провели более 82,7 тысячи исследований, благодаря которым удалось выявить около 7,3 тысячи случаев заболеваний.

Также около 15 тысяч нижегородцев получили направления на дообследование, свыше 1,6 тысячи – на госпитализацию.

С 13 по 16 июня "Поезда здоровья" работают в г.о.г. Бор, г.о.г. Первомайск, а также Володарском, Спасском и Сосновском районах.

Напомним, в 2022 году специалисты мобильных лечебно-диагностических комплексов "Поезда здоровья" побывали в 712 населённых пунктах Нижегородской области. Всего с апреля по декабрь медосмотр прошли 42 614 человек. По итогам консультаций 30 347 пациентов "поликлиник на колёсах" направлено на дополнительное обследование, 2 171 – на госпитализацию.

Мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней. 

"Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.

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Теги:
Медицина и здоровье Поезда здоровья
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