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Культура и отдых

Международный День пикника отметят в "Заповедных кварталах" Нижнего Новгорода 17 июня

14 июня 2023 10:36  [121] Культура и отдых

Фото: Заповедные кварталы

Международный День пикника отметят в "Заповедных кварталах" Нижнего Новгорода 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, программа в этот день начнется в 14:00 с чаепития из самовара с экскурсоводом Антоном Шапко, который расскажет о "Заповедных кварталах" и проведет интерактивные экскурсии.

Историк Иван Федоров на лекции "Досуг нижегородцев в XIX веке" расскажет об излюбленных и необычных местах отдыха жителей города прошлых столетий, а также о том, где в Нижнем Новгороде располагались популярные учреждения для развлечений.

На лекции "Шесть условий дуэли" Антона Шапко гости узнают о правилах поединка, почему их важно было соблюдать и что изменилось в вопросах защиты чести и достоинства за последние 200 лет.

Ознакомиться с расписанием и записаться на мероприятия можно на сайте.

Напомним, сегодня стартует сезон летних благотворительных концертов в Нижегородской филармонии.

Также в нашем материале можно узнать о том, какие массовые мероприятия пройдут в Нижнем Новгороде этим летом.

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Теги:
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