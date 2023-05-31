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Проект "Всем двором" продлится в Нижнем Новгороде до конца лета. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, в рамках проекта в нижегородских дворах будут проходить концерты, мастер-классы и кинопоказы под открытым небом.
В июле и августе в разных районах Нижнего Новгорода пройдет еще 24 мероприятия. Их расписание будет опубликовано на сайте.
Напомним, проект "Всем двором" вернулся в Нижний Новгород 22 мая. Праздники пройдут на 38 площадках во всех районах города.
За первую неделю мероприятия проекта посетили более 1500 человек.
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