Проект "Всем двором" продлится в Нижнем Новгороде до конца лета Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Проект "Всем двором" продлится в Нижнем Новгороде до конца лета. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в рамках проекта в нижегородских дворах будут проходить концерты, мастер-классы и кинопоказы под открытым небом.

В июле и августе в разных районах Нижнего Новгорода пройдет еще 24 мероприятия. Их расписание будет опубликовано на сайте.

Напомним, проект "Всем двором" вернулся в Нижний Новгород 22 мая. Праздники пройдут на 38 площадках во всех районах города.

За первую неделю мероприятия проекта посетили более 1500 человек.