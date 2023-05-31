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Культура и отдых

Проект "Всем двором" продлится в Нижнем Новгороде до конца лета

14 июня 2023 13:32  [2] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Проект "Всем двором" продлится в Нижнем Новгороде до конца лета. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в рамках проекта в нижегородских дворах будут проходить концерты, мастер-классы и кинопоказы под открытым небом.

В июле и августе в разных районах Нижнего Новгорода пройдет еще 24 мероприятия. Их расписание будет опубликовано на сайте.

Напомним, проект "Всем двором" вернулся в Нижний Новгород 22 мая. Праздники пройдут на 38 площадках во всех районах города.

За первую неделю мероприятия проекта посетили более 1500 человек.

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Теги:
двор Праздники
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