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Культура и отдых

Более 1500 человек за прошедшую неделю посетили праздники "Всем двором" в Нижнем Новгороде

29 мая 2023 18:30  [3] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 1500 человек за прошедшую неделю посетили праздники "Всем двором" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики мэрии.

Напомним, проект "Всем двором" вернулся в Нижний Новгород 22 мая. Праздники пройдут на 38 площадках во всех районах города.

Согласно информации, на прошедшей неделе мероприятия прошли на семи площадках в Ленинском, Автозаводском и Приокском района.

Для гостей выступили танцоры нижегородских ансамблей и детские творческие коллективы. 

Как отметила директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" Оксана Дектерева, на дворовых праздниках зрители могут не только посмотреть концерт, но и принять в нем участие. 

Для детей были организованы танцевальные флешмобы, викторины и мастер-классы по рукоделию. Самым активным ребятам вручили сладкие подарки.

Взрослые поучаствовали в лотерее, победители которой получили памятные подарки с символикой Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что более тысячи бесплатных тренировок пройдет во дворах и парках Нижнего Новгорода в 2023 году.

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Теги:
двор Праздники
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