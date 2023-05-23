Более 1500 человек за прошедшую неделю посетили праздники "Всем двором" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 1500 человек за прошедшую неделю посетили праздники "Всем двором" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики мэрии.

Напомним, проект "Всем двором" вернулся в Нижний Новгород 22 мая. Праздники пройдут на 38 площадках во всех районах города.

Согласно информации, на прошедшей неделе мероприятия прошли на семи площадках в Ленинском, Автозаводском и Приокском района.

Для гостей выступили танцоры нижегородских ансамблей и детские творческие коллективы.

Как отметила директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" Оксана Дектерева, на дворовых праздниках зрители могут не только посмотреть концерт, но и принять в нем участие.

Для детей были организованы танцевальные флешмобы, викторины и мастер-классы по рукоделию. Самым активным ребятам вручили сладкие подарки.

Взрослые поучаствовали в лотерее, победители которой получили памятные подарки с символикой Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что более тысячи бесплатных тренировок пройдет во дворах и парках Нижнего Новгорода в 2023 году.