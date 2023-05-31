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Культура и отдых

Выставка "История и современность скорой медицинской помощи России 2023" открылась в парке Победы в Нижнем Новгороде

14 июня 2023 16:33  [2] Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

Выставка "История и современность скорой медицинской помощи России 2023" открылась в парке Победы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на плакатах экспозиции можно ознакомиться с развитием службы скорой медицинской помощи в России. Каждый плакат – это история одной модели автомобиля скорой медицинской помощи. Выставка включает архивные фотографии работы врачей, ученых и инженеров, создававших специализированный медицинский транспорт.

Экспозиция будет работать до конца июня.

В день открытия посетителям продемонстрировали как действующие, так и будущие машины скорой медицинской помощи, а медицинские работники показали приемы оказания первой медицинской помощи.

Также представители комитета по обороне Госдумы и Нижегородской епархии вручили благодарственные письма и грамоты врачам скорой медицинской помощи и организаторам выставки.

Кроме того, всероссийский портал "Молодой специалист" предоставил студентам-медикам возможность бесплатного доступа к профессиональным учебникам по медицине и скорой медицинской помощи в электронной библиотеке "Молодой специалист".

Ранее сообщалось, что выставка произведений русского авангарда открылась в пакгаузах.

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Теги:
Выставка Здравоохранение
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