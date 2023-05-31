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Общество

Минград утвердил планировку территории под медцентр в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

14 июня 2023 18:20  [276] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минград Нижегородской области утвердил планировку территории под медцентр в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена на сайте министерства.

Напомним, медицинский центр будет возводить ООО "А-МЦ "УльтраМед". Объем инвестиций по данному проекту составит 160 млн рублей.

Согласно информации, проект планировки территории был подготовлен ООО "ПК "ГОРПРОЕКТ". Центр будет расположен в границах проспекта Бусыгина, улиц Газовская, Детская и Мельникова.

Трехэтажное медицинское учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену.

Также застройщик проведет благоустройство прилегающей территории, обустроит проезды к зданию и парковку на 205 машиномест.

Ранее сообщалось, что медицинский центр появится на улице Дьякова в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Здравоохранение Строительство
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