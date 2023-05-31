Минград утвердил планировку территории под медцентр в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

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Минград Нижегородской области утвердил планировку территории под медцентр в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена на сайте министерства.
Напомним, медицинский центр будет возводить ООО "А-МЦ "УльтраМед". Объем инвестиций по данному проекту составит 160 млн рублей.
Согласно информации, проект планировки территории был подготовлен ООО "ПК "ГОРПРОЕКТ". Центр будет расположен в границах проспекта Бусыгина, улиц Газовская, Детская и Мельникова.
Трехэтажное медицинское учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену.
Также застройщик проведет благоустройство прилегающей территории, обустроит проезды к зданию и парковку на 205 машиномест.
Ранее сообщалось, что медицинский центр появится на улице Дьякова в Нижнем Новгороде.
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