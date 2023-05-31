Комиссия по расследованию случаев массовых заболеваний детей в летних лагерях создана в Нижегородской области

Комиссия по расследованию случаев массовых заболеваний детей в летних оздоровительных лагерях создана в Нижегородской области по поручению главы региона Глеба Никитина.
Как написал губернатор Нижегородской области в своем telegram-канале, "сейчас на местах работают наши медики совместно со специалистами Роспотребнадзора". бригады врачей и специалисты Роспотребнадзора выясняют все обстоятельства, устанавливают причины, наличие или отсутствие каких-либо болезней.
Межведомственную комиссию возглавляет заместитель губернатор Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.
"Дал поручение оперативно принять необходимые меры эпидемиологической безопасности во всех летних оздоровительных детских учреждениях", - сообщил в заключение Глеб Никитин.
Напомним, что стрептококковая инфекция выявлена в детском лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе Нижегородской области
Ранее сообщалось, что эпидрасследование начато в лагере "Лазурный" в связи с массовым ухудшением здоровья детей
Специалисты Роспотребнадзора уже приступили к осмотру и меднаблюдению детей и персонал лагеря. Несколько детей из оздоровительного лагеря "Лазурный", расположенного в Выксунском районе региона, обратились к сотрудникам лагеря в связи ухудшением самочувствия.
Уже отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов.
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