Комиссия по расследованию случаев массовых заболеваний детей в летних лагерях создана в Нижегородской области Общество

Комиссия по расследованию случаев массовых заболеваний детей в летних оздоровительных лагерях создана в Нижегородской области по поручению главы региона Глеба Никитина.

Как написал губернатор Нижегородской области в своем telegram-канале, "сейчас на местах работают наши медики совместно со специалистами Роспотребнадзора". бригады врачей и специалисты Роспотребнадзора выясняют все обстоятельства, устанавливают причины, наличие или отсутствие каких-либо болезней.

Межведомственную комиссию возглавляет заместитель губернатор Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

"Дал поручение оперативно принять необходимые меры эпидемиологической безопасности во всех летних оздоровительных детских учреждениях", - сообщил в заключение Глеб Никитин.

Напомним, что стрептококковая инфекция выявлена в детском лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе Нижегородской области

Ранее сообщалось, что эпидрасследование начато в лагере "Лазурный" в связи с массовым ухудшением здоровья детей

Специалисты Роспотребнадзора уже приступили к осмотру и меднаблюдению детей и персонал лагеря. Несколько детей из оздоровительного лагеря "Лазурный", расположенного в Выксунском районе региона, обратились к сотрудникам лагеря в связи ухудшением самочувствия.

Уже отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов.