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Бизнес

Три соглашения о создании производств на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске подписали на ПМЭФ

15 июня 2023 17:28  [118] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три соглашения о намерении реализовать проекты на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, соглашения с ООО "НПО "Красный Октябрь" и ООО "Альтум" от имени правительства региона подписал губернатор Глеб Никитин.

Так, "НПО "Красный Октябрь" планирует построить завод по производству твердосплавного инструмента и технологической оснастки. Инструмент используется для работы с металлами и композитными материалами (сверла, пилы, резцы, пластины для сверления, токарной обработки, фрезерования). Использование оснастки позволяет осуществлять обработку или доработку выпускаемых изделий. В проект будет инвестировано 3,5 млрд рублей, на заводе будет создано около 300 рабочих мест.

Компания "Альтум" планирует создать в ОЭЗ "Кулибин" производство металлоконструкций промышленного назначения. Объем инвестиций в проект составит 2,25 млрд рублей. На предприятии планируется создать 327 рабочих мест.

Также подписано соглашение о намерениях между Корпорацией развития Нижегородской области, ООО "РусСилика" и АО "Акционерный банк «Россия" по созданию на территории ОЭЗ второй очереди завода по производству микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей. Проект будет аналогичен тому, который сейчас реализуется на территории ОЭЗ. В его реализацию будет вложено около 8 млрд рублей, планируется создать 200 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что три инвестора намерены реализовать проекты на общую сумму в 12 млрд рублей на территории нижегородской ОЭЗ "Кулибин".

Также напомним, что первый камень завода по производству силикагелей и силиказолей в ОЭЗ "Кулибин" заложили в Нижегородской области.

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Теги:
Инвестиции оэз
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