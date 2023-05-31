Соглашение о создании производственно-логистического комплекса в Нижнем Новгороде подписали на ПМЭФ

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и собственник ГК "Металл-Сервис" Олег Тюрпенко подписали соглашение о сотрудничестве при создании производственно-логистического комплекса в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, в комплекс войдет пять производственных участков: производства сварной сетки, размотки арматуры; профилированного листа; деревянных паллет и поддонов, а также участок по обработке продукции на ленточнопильных станках. К
На предприятии будет создано более 70 новых рабочих мест. Реализовать проект на площади в 35 тысяч кв. м планируется к 2026 году.
По словам Глеба Никитина, в создание комплекса будет инвестировано 810,5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что три соглашения о создании производств на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске подписали на ПМЭФ.
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