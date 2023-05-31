Вторую очередь логистического парка "Волга" возведут в Кстове Бизнес

Фото: Александр Воложанин

Вторую очередь логистического парка "Волга" возведут в Кстове. Соответствующее соглашение на ПМЭФ подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор по управлению недвижимостью компании "Кстово Девелопмент" и "Рейвен Раша" Ярослав Шувалов.

Губернатор отметил, что в Нижегородской области развиты все виды транспорта, существует необходимая инфраструктура и поддержка, поэтому регион является отличным вариантом для реализации инвестиционных проектов, связанных с логистикой.

Первая очередь логистического парка "Волга" в Кстове была завершена в 2014 году. Его общая площадь составляет 64,3 тыс. кв. м, а основными арендаторами выступают "X5 Ритейл Групп" и группа компаний "Бристоль".

Площадь нового здания составит 45 тысяч кв. м. В нем будут обустроены как складские, так и офисные помещения, что позволит создать 800 новых рабочих мест. В проект будет инвестировано 2,5 млрд рублей.

Строительство комплекса планируется начать уже летом текущего года, а завершить - к концу 2024 года.

Ранее сообщалось, что соглашение о создании производственно-логистического комплекса в Нижнем Новгороде подписали на ПМЭФ.

Также напомним, что три соглашения о создании производств на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске подписали на ПМЭФ.