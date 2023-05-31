АО "Аурат" вложит 14 млрд рублей в создание производства коагулянтов и нефтехимической продукции в Дзержинске Бизнес

Фото: Александр Воложанин

АО "Аурат" вложит 14 млрд рублей в создание производства коагулянтов и нефтехимической продукции в Дзержинске. Соглашение о реализации инвестиционного проекта на ПМЭФ подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель генерального директора компании Сергей Наумов.

Согласно информации, реализация проекта позволит создать 1500 новых рабочих мест.

Глеб Никитин подчеркнул, что новое производство укрепит концепцию Дзержинска как столицы отечественной химической промышленности.

Коагулянты используются при очистке различного рода жидкостей, в том числе питьевой воды. Мощность производство этих химических веществ на предприятии составит 200 тысяч тонн продукта год.

Флокулянты будут производиться на основе нефтехимического сырья, производимого нижегородскими предприятиями. Они будут использоваться нефтесервисными и горно-обогатительными компаниями, металлургическими, нефтехимическими, пищевыми предприятиями, имеющими системы оборотного водоснабжения.

В дальнейшем планируется развитие производства минеральных калийных и фосфорных удобрений производительностью 250-300 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что соглашение о создании производственно-логистического комплекса в Нижнем Новгороде подписали на ПМЭФ.

Также напомним, что три соглашения о создании производств на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске подписали на ПМЭФ.