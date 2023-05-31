ООО "Первая ткацкая фабрика" расширит свое производство в ТОР "Володарск" Нижегородской области Бизнес

Фото: Александр Воложанин

ООО "Первая ткацкая фабрика" расширит свое производство на территории опережающего развития (ТОР) "Володарск" Нижегородской области. Соглашение о реализации проекта подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор компании Надежда Аверина.

Согласно информации, в проект будет инвестировано не менее 1,5 млрд рублей. На второй очереди производства будет создано не менее 150 рабочих мест.

В настоящее время идет строительство первой очереди ткацко-отделочного производства, ориентированного на создание готовых тканей. Оно должно открыться до конца 2023 году. В реализацию этого проекта уже вложено около 2,5 млрд рублей.

Вторая очередь проекта предусматривает создание производства синтетической ткацкой нити с использованием вторично-переработанного сырья. В год здесь будет производиться 9,6 млн кг нити. Планируется, что его реализация начнется в 2028 году.

Глеб Никитин отметил, что наличие российских тканей в дальнейшем позволит развивать и другие направления отрасли.

Ранее сообщалось, что соглашение о создании производственно-логистического комплекса в Нижнем Новгороде подписали на ПМЭФ.

Также напомним, что три соглашения о создании производств на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске подписали на ПМЭФ.