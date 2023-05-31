Нижегородская область и Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" подписали соглашение о сотрудничестве Общество

Фото: Александр Воложанин

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович и директор Ассоциации "Национальное конгресс-бюро" Саид Заремуков в ходе ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в рамках соглашения будет разработана концепция развития и продвижения событийной отрасли в Нижегородской области.

Также запланировано взаимодействие при организации выставок, ярмарок, культурно-массовых и рекламно-информационных мероприятий.

Кроме того, к поддержке региональных мероприятий будут привлекаться различные предприятия и учреждения.

Олег Беркович отметил, что Нижний Новгород закрепил свой статут делового центра международного уровня. Соглашение позволит привлечь в регион крупные конгрессы и выставки, а также повысит узнаваемость Нижегородской области.

"В последние годы регион уверенно входит в первую десятку рейтинга событийного потенциала субъектов России. Нижегородская область обладает устойчивым потенциалом для развития этой отрасли. Национальное конгресс-бюро рассматривает регион в качестве одного из ключевых партнеров, будем вести активную совместную работу в рамках соглашения", – сказал Сагид Заремуков.

Напомним, в марте представители Нижегородской области в ходе 29-ой Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT подписали соглашения о сотрудничестве с двумя организациями.