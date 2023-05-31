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Общество

Электронный сертификат для предоставления соцвыплат появится в Нижегородской области

16 июня 2023 13:03  [4] Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, руководитель Казначейства России Роман Артюхин и гендиректор платежной системы "Мир" Владимир Комлев подписали соглашение о взаимодействии в рамках предоставления жителям региона мер социальной поддержки с использованием электронного сертификата. 

Согласно информации, с помощью такого сертификата граждане, имеющие право на меры социальной поддержки, смогут самостоятельно приобретать отдельные виды товаров, работ и услуг за счет средств бюджетов.

Как отметил Роман Артюхин, электронный сертификат ускорит и упросит процесс получения мер государственной поддержки.

В нем будут содержаться сведения о доступных для приобретения товаров, работ или услуг. Средства поступают на карту "Мир" любого банка, а оплата работает аналогично операциям с использованием банковских карт.

Ранее сообщалось, что отделение Соцфонда до 1 сентября продлило пенсии по потере кормильца школьникам и студентам.

Также напомним, что родители почти 40 тысяч детей в Нижегородской области получили единое пособие с начала года.

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