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Общество

Родители почти 40 тысяч детей в Нижегородской области получили единое пособие с начала года

16 мая 2023 14:47  [87] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Родители почти 40 тысяч детей в Нижегородской области получили единое пособие с начала года. Об этом сообщили в нижегородском отделении Социального фонда России.

Напомним, с 1 января 2023 года все меры поддержки семей с детьми до 17 лет сведены в единое пособие. Оно объединило шесть действующих в настоящее время выплат: для беременных, вставших на учет в ранние сроки; по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей; на первого ребенка до трех лет; на третьего ребенка; на детей 3-7 лет и на детей 8-17 лет.

Согласно информации, с начала 2023 года в Нижегородской области единое пособие было назначено 39 543 заявителям. 

В Соцфонде отметили, что многодетные семьи имеют ряд "льготных" условий при имущественной и финансовой оценке нуждаемости семьи при определении права на единое пособие. В Нижегородской области многодетной считается семья, состоящая из родителей и совместно проживающих с ними трех и более несовершеннолетних детей. 

Ранее Соцфонд РФ назвал основные критерии, по которым назначают выплаты и пособия.

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Теги:
Социальная сфера Социальные выплаты Социальный фонд
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