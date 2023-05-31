Электрокатамаран "ЭкоходЪ 2" начал курсировать в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта "ВодоходЪ"

Электрокатамаран "ЭкоходЪ 2" начал курсировать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в компании "ВодоходЪ".

Согласно информации, судно будет совершать до 6 экскурсионных рейсов рейсов в день. Их продолжительность составит от 1,5 до 2,5 часов.

Об истории Нижнего Новгорода пассажирам расскажет экскурсовод, а в выходные дни на борту будет играть живая музыка.

Стоимость билетов варьируется от 900 до 2650 рублей.

Двухпалубный катамаран "ЭкоходЪ 2" рассчитан на 130 пассажиров. На главной палубе расположен основной салон на 114 посадочных мест, в носовой части находится салон повышенной комфортности с панорамными окнами на 16 мест.

Напомним, в начале июня в Нижнем Новгороде начал курсировать речной трамвай "Соталия".

Также ранее сообщалось, что еще одно судно "Метеор 120Р" получит Нижегородская область по договору лизинга.