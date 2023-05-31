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Приложение администрации Нижнего Новгорода планируется запустить до конца лета. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте цифровой трансформации мэрии.
Напомним, на создание мобильного приложения было выделено 9,4 млн рублей. Согласно материалам госзакупок, разрабатывало его АО "Цифровые платформы и решения Умного Города".
В приложении будут доступны актуальные новости города, афиша мероприятий, справочные сведения о мерах социальной поддержки, об организациях ЖКХ, плановых и аварийных работах и другое. Также оно должно стать каналом взаимодействия с администрацией Нижнего Новгорода и предоставлять мэрии обратную связь от пользователей в виде голосований и опросов.
Со списком всех функций можно ознакомиться по ссылке.
Зимой сообщалось, что приложение может быть запущено весной, однако в связи с юридическими процедурами по его регистрации, а также регистрации аккаунта в RuStore и других площадках, запуск был перенесен на лето 2023 года.
Тестирование приложения уже завершено. Сейчас ведется разработка по расширению его функционала. Так, в приложении появится несколько интеграций, которые будут полезны предпринимательскому сообществу.
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