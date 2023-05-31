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Политика

Надежда Аверина: "По пятибалльной шкале могу оценить деятельность Нижегородской области на десять баллов"

16 июня 2023 17:29  [63] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"По пятибалльной шкале могу оценить деятельность Нижегородской области на десять баллов", - заявила директор ООО "Первая ткацкая фабрика" Надежда Аверина, говоря о третьем месте Нижегородской области в рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ.

"Могу сказать как инвестор, что лучше области для новых инвестиционных проектов в России нет", - подчеркнула она. Говоря о привлекательности региона для инвесторов, она отметила, что в области "нет никаких бюрократических проволочек".

"На любой наш запрос о помощи, поддержке или согласовании область реагировала молниеносно, отрабатывая все запросы инвестора за короткие сроки. Любые вопросы и сложности решались со стороны правительства в максимально короткие сроки. Нам оказывалась максимальная поддержка", - сказала директор ООО "Первая ткацкая фабрика".

Надежда Аверина отметила и работу администрации Володарского района в организации деятельности территории опережающего развития (ТОР) "Володарск.

"Володарский муниципальный округ старается изо всех сил поддерживать благоприятный инвестиционный климат, обеспечивать доступность всех инструментов для инвестора. Это не только мое мнение, но и мнение всех резидентов (ТОР "Володарск - прим. ред.), что все руководство Володарского района держит руку на пульсе, постоянно интересуется, нет ли каких-то проблем", - рассказала Надежда Аверина.

Кроме того, директор ООО "Первая ткацкая фабрика" отметила также и высокое качество работы нижегородской делегации на ПМЭФ-2023.

"Несколько раз подходила к стенду Нижегородской области. Представители нижегородской делегации либо подписывали соглашения, либо проводили переговоры, либо участвовали в конференциях. Наши люди приехали туда работать. Я испытывала большую гордость", - рассказала Надежда Аверина.

Напомним, в ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Нижегородской области и директор ООО "Первая ткацкая фабрика" подписали соглашение о о намерениях по сотрудничеству при реализации инвестиционного проекта, целью которого является создание второй очереди комплекса ткацко-отделочного производства полного цикла.

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Теги:
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