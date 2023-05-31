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Общество

Минимальный размер оплаты труда в России в 2024 году повысят на 18,5%

16 июня 2023 17:58  [113] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2024 года повысят на 18,5%.  Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы продолжаем индексировать его. Причем опережающими темпами. Увеличивать отрыв МРОТ от прожиточного минимума", — приводит слова президента телеканал "360".

Владимир Путин отметил, что индексация МРОТ в следующем году будет гораздо выше темпов инфляции и роста зарплат в стране в целом.

Повышение минимального размера оплаты труда позволит улучшить доходы почти 5 млн человек, а к 2030 году МРОТ должен вырасти вдвое.

Напомним, в 2023 году размер МРОТ в России был увеличен до 16 242 рублей.

Ранее сообщалось, что реальные доходы нижегородцев в I квартале 2023 года выросли на 3,7%.

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